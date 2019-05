'Olimpiadi della Topografia', c'è il 'Palizzi' di Vasto tra i vincitori

Gli studenti delle classi III, IV e V del corso C.A.T., accompagnanti dalla docente Francesca Di Cicco, hanno partecipato, come lo scorso anno, alle Olimpiadi della Topografia all’Istituto “Morandi” di Sulmona.

La quarta edizione è stata interregionale con la presenza anche delle regioni Molise e Veneto.

Il format delle Olimpiadi è rimasto invariato rispetto alle altre edizioni: due prove, una individuale ed una a squadre con tre partecipanti per ogni classe. Le classi terze hanno dovuto risolvere due quadrilateri, mentre le classi quarte un problema di Snellius-Pothenot ed una poligonale vincolata, infine le classi quinte hanno risolto la divisione di un appezzamento ed una curva stradale con compenso delle aree (squadre).

Nella giornata della premiazione, è stato invitato il professore Gabriele Fangi. Nominato 7° saggio del CIPA (Comitato Internazionale di Fotogrammetria Architettonica), ha illustrato la sua tecnica per il rilievo fotogrammetrico, attraverso tutti i viaggi che ha fatto in giro per il mondo per documentare il patrimonio monumentale tangibile. I ragazzi del V hanno conquistato il 2° posto nella prova a squadre ed il 2-3-4° posto nella prova individuale, riuscendo a vincere il maggior numero di premi per la loro fascia di concorso.

Gli studenti Lorenzo Di Stefano e Gabriel Nechita hanno vinto due delle tre borse di studio in palio per le classi quinte.

Questa esperienza è stata unica, perché dimostra come la passione e l’impegno siano sconfinati.

Gabriel Nechita