'Studenti-giornalisti in azienda', Reale Mutua sotto la lente

In merito all’attività svolta in alternanza scuola-lavoro, noi ragazzi del IV e V Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto “E. Mattei”, siamo stati ospiti presso l’Agenzia Assicurativa Reale Mutua, situata a Vasto, in via Corso Mazzini 31/A. Qui siamo stati accolti dalla titolare Annalisa Bolognese che ci ha raccontato la storia dell’Agenzia. Questa nacque nel 1971 a Vasto con a capo il signor Agostino Venanzio Bolognese che, nel settembre dell’anno precedente, fu avvicinato dall’ispettore centrale della Società che gli offrì la possibilità di diventare agente per il Vastese. Qualche anno dopo è entrata nella compagnia come collaboratrice la moglie Maria Cristofano, diventata agente nel 2006 insieme alla prima figlia Annalisa. A loro si è unita tre anni fa la figlia minore, Alessia.

Dal punto di vista amministrativo, l’Azienda è coordinata dalla sede centrale della Reale Mutua, situata a Torino; è composta da agenti, che possono sottoscrivere contratti per conto dell’Assicurazione, e subagenti che vendono prodotti di una compagnia, acquisendo, incrementando e mantenendo la clientela, ma senza potere di firma per le polizze assicurative.

Per diventare agenti bisogna partecipare e superare un concorso (RUI), inoltre il candidato deve possedere non solo conoscenze assicurative e abilità commerciali, ma anche competenze organizzative e di marketing.

L’Agenzia opera in 66 Comuni e affianca, alla sede principale di Vasto, altre sedi secondarie a Scerni, San Salvo (sede legale), Casalbordino e Termoli, quest’ultima gestita da Alessia. La Compagnia presenta, oltre alla classica polizza RCA, polizze sulla vita, sui beni immobiliari, previsione fondi pensione e infortuni.

L’Agenzia cerca di stare sempre al passo con i tempi aiutando i clienti a sottoscrivere più semplicemente e rapidamente polizze e contratti tramite l’utilizzo della tecnologia, in particolare con l’ausilio di tablet. Questo processo di digitalizzazione si è rivelato utile anche per la Compagnia, che è riuscita a velocizzare lo sviluppo delle pratiche assicurative riducendo l’uso della carta. La Reale Mutua offre infatti, dal 1999, un servizio bancario esclusivamente telematico a clienti e non: è possibile visualizzare e gestire online il proprio conto grazie al sito e all’app messi a disposizione. In tal modo è fattibile avviare prestiti finanziari tramite i quali è possibile rateizzare l’importo dell’assicurazione.

Si contano circa 3200 clienti e un totale di 5500 polizze. Si cerca perciò di aumentare il “cross selling”, cioè incrementare il numero di polizze per ognuno di essi, perché la fidelizzazione del cliente passa anche attraverso il numero di contratti che possiede.

Dando uno sguardo al futuro, abbiamo posto la seguente domanda: “Nei prossimi anni le auto potrebbero essere senza conducente, pertanto la polizza RCA non sarà più necessaria. Voi come pensate di far fronte a ciò?”. La dirigente ci ha spiegato come l’Agenzia rivolgerà la propria attenzione su polizze riguardanti infortuni, fondi pensione e beni immobiliari.

La nostra esperienza si è rivelata molto utile ed interessante, favorita anche dalla gentilezza e dall’ospitalità dell’Agenzia Bolognese&Cristofano SAS e dei suoi dipendenti. Questo ci ha permesso di comprendere l’affetto che viene trasmesso ai clienti e la qualità dei servizi che vengono offerti.

Lorenzo Di Rosso

Pamela Giuliani

Sofia La Palombara

Riccardo Raimondi

Patrizio Rossi Finarelli