Rotatoria di piazza Verdi: perché non il solo logo del Giro d'Italia?

Una marea di chiacchiere per una enigmatica bandiera e un numero, il 102, posti a piazza Verdi.

Ma se si vuole pubblicizzare la tappa Vasto-L'Aquila del prossimo 17 maggio, non è meglio utilizzare il semplice logo del Giro d'Italia? Non c'è elemento più identificativo.

Noi non siamo grafici, ma abbiamo provato a fare un bozzetto. Tutto sommato, non ci sembra così male.

La stessa Rcs Sport spa, che organizza il Giro e stipula la convenzione con il Comune sede di tappa, precisa sempre che il logo si può usare per la promozione della città: "In tutte queste attività il logo del Giro d’Italia potrà essere accostato esclusivamente al logo dell’ente (Comune ndr), mai in abbinamento a marchi di terzi e/o su prodotti e articoli promozionali in genere”. Vale a dire che i privati, per esempio, non possono stampare magliette con il logo del Giro d'Italia, se non autorizzati dalla Rcs. L'Ente Comune invece lo può usare seguendo le regole grafiche stabilite nella convenzione.