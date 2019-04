Il 'Palizzi' di Vasto al 'Travel Game on Board' con la Grimaldi Lines a Barcellona

Si è appena conclusa un’altra edizione del progetto culturale Travel Game on board che ha visto protagonisti circa 1200 studenti provenienti da ogni angolo d’Italia i quali hanno partecipato ad un evento didattico all’insegna della cultura e dello spirito di squadra, organizzato in esclusiva nazionale da Planet Multimedia, leader per gli eventi legati alla didattica interattiva e Grimaldi Lines Tour Operator.

L’Istituto “F. Palizzi” di Vasto ha partecipato con due gruppi: il primo di 45 alunni e 3 docenti accompagnatori, dal 26 al 30 marzo, il secondo di 85 studenti più 7 docenti accompagnatori dal 4 al 9 aprile. Studenti e docenti sono partiti da Civitavecchia alla volta di Barcellona sulle navi Grimaldi Lines, accolti da uno staff qualificato di animatori e di educatori che hanno saputo intrattenere gli studenti con attività didattiche e ludiche, sia in nave che in hotel.

Il Travel Game è un viaggio d’istruzione che rompe gli schemi tradizionali. I docenti e gli studenti del “Palizzi” ritengono che l’elemento vincente di questo format sia il giusto connubio tra cultura e divertimento. Il costante supporto di uno staff presente h24 è stato determinante nel coinvolgimento delle scolaresche in molteplici attività formative realizzate con professionalità e passione. Durante la navigazione gli studenti sono stati messi alla prova con un quiz personalizzato di cultura generale ed inerente agli itinerari del viaggio. Gli alunni del “Palizzi” si sono distinti nella sfida culturale con gli altri gruppi, classificandosi al primo posto durante il viaggio nel mese di marzo e al settimo posto in quello di aprile. Grazie alla formula “game” si è potuto verificare che anche lo studio per i ragazzi si è trasformato in un’occasione di divertimento.

A terra gli studenti , accompagnati da guide turistiche, hanno visitato Barcellona e le sue straordinarie attrazioni; in particolare si sono soffermati nella Città Vecchia con il Barrio Gotico, affascinante quartiere medievale che conserva la Cattedrale e un dedalo di vie e piazze, Las Ramblas, il quartiere modernista con la più alta concentrazione di architettura di Art Nouveau e la Sagrada Familia, capolavoro dell’architetto Antonio Gaudì. Inoltre un’intera giornata è stata dedicata alla visita di Girona e Figueras di due importanti località della Catalunya. A Figueras ha suscitato particolare interesse la visita al famoso Museo Dalì, edificio di per sé molto originale che racchiude un’esposizione altrettanto singolare e rappresentativa dell’insolito spirito dell’artista. Altrettanto interessante si è rivelata la visita della città di Girona con la Cattedrale Gotica, il quartiere ebraico, la Chiesa di San Nicolau, inseriti nel pittoresco quadro medievale di questa città. Suggestive anche le case sul fiume e i ponti di accesso al centro storico. Il viaggio si è rivelato un grandissimo successo, raggiunto grazie alla scelta attenta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicoletta Del Re, che, anche quest’anno, ha confermano la fiducia ad progetto culturale unico nel suo genere.