'NoiVastesi' compie 10 anni: una storia che continua

Significativo traguardo per il Blog NoiVastesi, fondato da Nicola D'Adamo, attuale presidente dell'Associazione Vastese della Stampa.

Così D'Adamo sottolinea la ricorrenza. "NoiVastesi compie 10 anni: 20.700 articoli pubblicati, 4.200.000 pagine visitate! Un grazie di cuore a tutti i nostri lettori!

Un grazie ai collaboratori, in primis a Lino Spadaccini e Giuseppe Catania che hanno mirabilmente pubblicato migliaia di articoli su tradizioni, arte e cultura locale. A Catania anche i migliori auguri di pronta guarigione.



Dieci anni fa così presentavamo l’iniziativa: “Il blog nasce il giorno della Sacra Spina, la festa più sentita dai Vastesi. E la scelta non è casuale. NoiVastesi è la casa dei Vastesi vecchi e “nuovi”, lo spazio ideale di tutti quelli che amano Vasto. Il blog nasce dall’esigenza di valorizzare al massimo la storia millenaria della nostra città e soprattutto di interpretare la realtà in cui viviamo con l’occhio di un Vastese doc, che conosce un po’ il mondo”. E ancora: “Su NoiVastesi troverà spazio tutto il materiale inviato dai lettori, l’interessante è che si riferisca alla nostra città e non sia offensivo. Io non voglio censurare nessuno, ma non mi va di fare da cassa di risonanza a ‘regolamenti di conto fra bande rivali’!”

