'Per un milione' dei Boomdabash: ecco il disco di platino

“Per un milione”, il brano dei Boomdabash presentato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, è certificato disco di platino dalla Fimi/Gfk per aver superato il numero di più di 50.000 copie vendute.

Nella band salentina c'è il vastese Fabio Clemente.

"Il brano - si legge su askanews.it - continua a impazzare su Spotify con oltre 22 milioni di stream, mentre il videoclip su Vevo ha già superato oltre 22 milioni di views. La hit della band salentina continua inoltre ad essere tra i singoli più trasmessi dalle emittenti radiofoniche nazionali, rimanendo della top 10 tra i brani più richiesti e suonati dalle radio.

La band sarà pronta a stupire live con l’attesissimo 'Boomdabash & Friends', il concerto–evento che si terrà all’Alcatraz di Milano il prossimo 9 maggio con numerosissimi ospiti.

'Boomdabash & Friends' è l’evento live con il quale i Boomdabash festeggeranno insieme al loro pubblico i loro primi 15 anni di carriera. Uno show che si preannuncia epico, un concerto che prevedrà un set up di palco unico e completamente rinnovato pieno di luci colori ed effetti scenografici ad hoc per la speciale occasione. Uno show che vedrà alternarsi sul palco i migliori protagonisti della musica italiana, amici e colleghi che hanno condiviso con i Boomdabash i successi degli ultimi anni.

Le prevendite sono già disponibili".

"Mai avremmo pensato che 'Per un milione' sarebbe diventato disco di platino in così poco tempo - si legge in un post della band sulla loro fanpage di Facebook -. Grazie per queste incredibili emozioni che ci regalate. Se oggi siamo felici il merito è solo vostro!!! Grazie".