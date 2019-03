'La mia gente', esce il 29 marzo il nuovo singolo di Luca Dirisio

Si intitola “La mia gente” il nuovo singolo di Luca Dirisio, in uscita il 29 marzo e disponibile in tutti gli store digitali, brano che fa segnare il ritorno alla collaborazione tra il cantante vastese ed il produttore Giuliano Boursier, che lo accompagnò agli esordi della sua carriera con successi come “Calma e sangue freddo” e “Usami”.

Il video che accompagna "La mia gente" è stato girato tra Vasto ed alcuni luoghi del territorio.