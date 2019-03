'Concertone' del primo maggio, in lizza Marco Santilli

Marco Santilli, con il suo ultimo singolo "Portami via da me", è tra i finalisti del concorso '1M NEXT', contest per emergenti, che dà la possibilità ai vincitori di esibirsi al 'concertone' del primo maggio a Roma in piazza San Giovanni.

'Portami via da me', scritto assieme ad Andrea Gallo ed arrangiato da Mauro Isetti ed Egidio Perduca, vanta la collaborazione nel videoclip di Pippo Franco e Mercedesz Henger.

Si può votare Marco Santilli a questo link:

clicca qui