La 'Festa del Papà' celebrata dai bimbi dell'Asilo Nido 'San Paolo'

Una giornata che difficilmente dimenticheranno quella del 16 marzo, i bimbi dell’asilo comunale del quartiere San Paolo, gestito dalla cooperativa “Pianeti Diversi”, per celebrare la festa del papà.

Una mattinata trascorsa, tra emozioni, giochi e un pizzico di sana competizione presso il centro sportivo San Gabriele in cui i papà si sono cimentati in una simpatica gara a squadre per aggiudicarsi la medaglia di “super papà”.

“Nella triade familiare il papà è colui che generalmente vive meno spazi educativi e assistenziali, spesso delegati alla figura materna - spiega la dottoressa Serena Cerullo, responsabile e coordinatrice del servizio -. Il nostro scopo è stato proprio quello di regalare ai nostri piccoli attimi di vita, di gioco e di amore con il proprio papà“.

Chiunque fosse interessato a visitare la struttura del nido comunale San Paolo, può farlo previo appuntamento chiamando lo 0873.380039 oppure nelle giornate di open day che a breve verranno rese note.