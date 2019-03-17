"Tutti i colori della Cittadinanza"| di Nuova Direzione Didattica Vasto | Categoria: Varie | Articolo pubblicato in Spazio Aperto
La Nuova Direzione Didattica di Vasto, nell'impegno intrapreso per promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva, già dallo scorso anno dedica una settimana ad attività, eventi, incontri che si caratterizzano per tematiche quali lo sviluppo sostenibile, la legalità, l'educazione ambientale, la solidarietà, la Costituzione, nella prospettiva di accrescere le competenze di cittadinanza degli alunni.
Crediamo fortemente che i bambini possano agire come leve di cambiamento all'interno della comunità e possano dialogare e collaborare attivamente con il territorio inteso come comunità educante.
Siamo lieti di condividere con Voi il calendario della "Settimana della Cittadinanza"!
I bambini, i docenti, il personale non docente e la dirigente della Nuova Direzione Didattica di Vasto
ATTIVITÀ SETTIMANA DELLA CITTADINANZA
18-23 MARZO 2019
LUNEDÌ 18 MARZO
• S. LORENZO
❖ “I PICCOLI IN SICUREZZA” INCONTRO CON I VIGILI DEL FUOCO IN CONTINUITA’ CON I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ANTONIO
• SMERILLI
❖ EDUCAZIONE STRADALE: INCONTRO CON UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
• INCORONATA
❖ 4^ A: INAUGURAZIONE DELL’ORTO GIARDINO- PROGETTO “ECO-SCHOOLS”
(ore 11:30)
• PELUZZO
❖ 1^A e 1^ B: SCOPRIAMO LA NOSTRA IDENTITÀ PERSONALE E VALORIZZIAMO LA NOSTRA IDENTITÀ NAZIONALE (LABORATORI IN CLASSE)
❖ 1^A: CONOSCO E RISPETTO LE REGOLE (LETTURA DI 6 ARTICOLI DELLA CARTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI – LABORATORIO)
❖ 1^ B: RISPETTIAMO PERSONE E COSE (LETTURE E ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO SUI DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI)
❖ 2^ A: HO CURA E RISPETTO: INTERVENTO DI UN TUTORE DELL’ORDINE
❖ 2^B e 2^C: IL BELLO DI STARE INSIEME, INTERVENTO DI UN TUTORE DELL’ORDINE
❖ 3^ A: USCITA ALLA RISERVA NATURALE DI PUNTA ADERCI
❖ 4^ A: REALIZZAZIONE DI UN VIDEO SULLA COSTITUZIONE ITALIANA (ATTIVITÀ CHE SARÁ SVOLTA DURANTE TUTTA LA SETTIMANA)
❖ Classi quinte: VISITA GUIDATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
• RITUCCI CHINNI
❖ Classi seconde: INCONTRO CON L’AUTORE FRANCO SACCHETTI SUL LIBRO “ALL YOU SEED IS LOVE”
❖ Classi seconde: “GUERILLA GARDENING E COSTRUZIONE DI BOMBE DI SEMI” CON NICHOLAS TOMEO
❖ Classi terze: INCONTRO SUL VALORE DELLA SOLIDARIETA’ CON IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “VITA E SOLIDARIETA’” OTTAVIO ANTENUCCI
❖ CLASSE 5^B: USCITA DIDATTICA AL DISTACCAMENTO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO di VASTO
• S. ANTONIO
❖ Tutte le classi: INCONTRO CON I VIGILI DEL FUOCO IN CONTINUITA’ CON I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. LORENZO E MOSTRA DEDICATA
❖ PER I DOCENTI – INCONTRO DI FORMAZIONE: con le formatrici CVM-EAS (Educazione allo Sviluppo) FRANCA MAURIZIO e PATRIZIA MONETTI, dal titolo "Acquisire nuovi abiti mentali per educare alla Cittadinanza
Planetaria"(ore 16:15 - 18:15)
MARTEDÌ 19 MARZO
• A. POLSI
❖ INSIEME CON PAPA’: POMERIGGIO ANIMATO A CONCLUSIONE DI UN PERCORSO SUL DIRITTO ALLA FAMIGLIA (ore 14:30)
• S. LORENZO
❖ USCITA DIDATTICA AL DISTACCAMENTO DEL COMANDO DEI VV. DEL FUOCO DI VASTO IN CONTINUITÁ CON I BAMBINI DELLA SCUOLA
PRIMARIA S. ANTONIO
• S. MICHELE
❖ “BAMBINI IN SICUREZZA”: LA GAZZELLA DEI CARABINIERI A SCUOLA. IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA PELUZZO
• VASTO MARINA
❖ FESTA DELLA COSTITUZIONE E DEL PAPA’: INCONTRO SUL DIRITTO ALLA FAMIGLIA CON LE DOTT.SSE ANTONELLA DE TOMA E ANTONELLA MANCINI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VASTO (ore 15:30)
• INCORONATA
❖ Tutte le classi: “VOGLIO UNA VITA DIFFERENZIATA” DIBATTITO SULLE TEMATICHE LEGATE ALL’ECOSOSTENIBILITA’ CON L’ASSESSORE ALLE POLITICHE AMBIENTALI DI VASTO PAOLA CIANCI E IL CONSIGLIERE COMUNALE ROBERTA NICOLETTI
• PELUZZO
❖ 1^ A: “BAMBINI IN SICUREZZA”: LA GAZZELLA DEI CARABINIERI A SCUOLA. IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA S. MICHELE
❖ 3^ - 4^ - 5^: CERIMONIA DI CONSEGNA DONAZIONE PROGETTO “UNA SCUOLA DI ARCOBALENI” CON LA PARTECIPAZIONE DELLA DS COSTANZA CAVALIERE, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE (ore 11:30)
• RITUCCI CHINNI
❖ CERIMONIA DI CONSEGNA DONAZIONE PROGETTO “UNA SCUOLA DI ARCOBALENI” CON LA PARTECIPAZIONE DELLA DS COSTANZA CAVALIERE, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE (ore 9:30)
• S. ANTONIO
❖ USCITA DIDATTICA AL DISTACCAMENTO DEL COMANDO DEI VV. DEL FUOCO DI VASTO IN CONTINUITÁ CON I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. LORENZO
MERCOLEDÌ 20 MARZO
• INCORONATA INFANZIA
❖ LETTURA E DRAMMATIZZAZIONE “LA GUERRA DELLE FORMICHE” A CONCLUSIONE DEL PERCORSO SUI DIRITTI – DOVERI DEI CITTADINI
• S. LORENZO
❖ USCITA DIDATTICA AL VIVAIO AGRIVERDE PER LA SCELTA DELLE PIANTE E DEI FIORI PER L’”ECOSISTEMA DELLE FARFALLE”
• S. MICHELE
❖ “OCCHIO AL SEGNALE”: A CONCLUSIONE DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE STRADALE INCONTRO CON GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VASTO
• SMERILLI
❖ USCITA DIDATTICA PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE INSERITA NEL PERCORSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITA’
• INCORONATA
❖ Tutte Ie classi: PROIEZIONE DI UN FILM SULLE TEMATICHE DEL BULLISMO E DELL’ACCETTAZIONE DELL’ALTRO
❖ 2^: “MONTAGNA E AMBIENTE”, CARABINIERI FORESTALI DI VASTO A SCUOLA
• PELUZZO
❖ 3^ A: INTERVENTO FORMATIVO DI UN ESPERTO PULCHRA CON IL PROGETTO “CAPITAN ECO”
❖ Classi quinte: VISITA AL PALAZZO DI CITTA’ E INCONTRO CON IL SINDACO NELL’AULA VENNITTI
• RITUCCI CHINNI
❖ Classi seconde: INCONTRO CON L’AUTORE FRANCO SACCHETTI SUL LIBRO “ALL YOU SEED IS LOVE”
❖ Classi seconde: “GUERILLA GARDENING E COSTRUZIONE DI BOMBE DI SEMI” CON NICHOLAS TOMEO
❖ Tutte le classi: VISIONE DEL FILM WONDER
• S. ANTONIO
❖ USCITA DIDATTICA AL DISTACCAMENTO DEL COMANDO DEI VV. DEL FUOCO DI VASTO
GIOVEDÌ 21 MARZO
• ANIELLO POLSI
❖ LABORATORIO MANIPOLATIVO CON LA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI E LORO GENITORI (ore 10:30)
• INCORONATA INFANZIA
❖ LABORATORIO DI LETTURE ANIMATE SUI DIRITTI DEI BAMBINI E REALIZZAZIONE DELLA BANDIERA ITALIANA CON I BAMBINI NUOVI ISCRITTI
• S. LORENZO
❖ “PICCOLI GIARDINIERI” LABORATORIO NEL GIARDINO DELLE FARFALLE CON LA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI E LORO GENITORI
(ore 10:30)
• S. MICHELE
❖ “IO CITTADINO” VISITA AL MUNICIPIO DI VASTO – UFFICIO ANAGRAFE IN CONTINUITA’ CON LE CLASSI PRIME DI PELUZZO
❖ “A SCUOLA CITTADINO ANCH’IO!” LABORATORIO CREATIVO SUI TEMI DI CITTADINANZA CON I BAMBINI NUOVI ISCRITTI E LORO GENITORI (ore 10:30)
• SMERILLI
❖ “LA COSTITUZIONE RACCONTATA AI BAMBINI” LABORATORIO DI LETTURA, MANIPOLAZIONE E CANTO CON REALIZZAZIONE DELLA BANDIERA TRICOLORE CON I BAMBINI NUOVI ISCRITTI E LORO GENITORI (ore 10:30)
• VASTO MARINA
❖ “LETTURE IN LIBERTA’” LABORATORIO DI LETTURE ANIMATE CON I BAMBINI NUOVI ISCRITTI E LORO GENITORI (ore 10:30)
• INCORONATA
❖ Tutte le classi: INCONTRO CON SARAH PELLICCIA, MEDICO CHIRURGO, PER UNA LEZIONE SULLA CORRETTA ALIMENTAZIONE E SUL DIABETE INFANTILE
• PELUZZO
❖ 1^A e 1^B: VISITA AL MUNICIPIO DI VASTO- UFFICIO ANAGRAFE “IL NOSTRO DOCUMENTO DI IDENTITA’”IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA S. MICHELE
❖ Classi quinte: INCONTRO CON REMO SALVATORELLI SUL VALORE E LA TUTELA DEGLI ALBERI DEL NOSTRO TERRITORIO - LIONS CLUB VASTO HOST PER L'AMBIENTE
• RITUCCI CHINNI
❖ Classi 2^A e 3^A: INCONTRO CON IL MARESCIALLO DEI CARABINERI ANTONIO CASTRIGNANO’
❖ Classi quinte: INCONTRO FORMATIVO PER BAMBINI SUL PRIMO SOCCORSO TENUTO DALL’INFERMIERE PROFESSIONALE MARCELLO DE LUCA
❖ Classi 5^A e 5^C: USCITA DIDATTICA AL DISTACCAMENTO DEL COMANDO DEI VV. DEL FUOCO DI VASTO
VENERDÌ 22 MARZO
• CLASSI QUINTE DI TUTTI I PLESSI DELLA NDD: “DAL GOVERNO DELLO STATO AL GOVERNO DELLA CITTA’. I BAMBINI INCONTRANO LE ISTITUZIONI”
ore 11:00 plesso Peluzzo
INTERVENGONO, L’ONOREVOLE CARMELA GRIPPA, L’ASSESSORE ANNA BOSCO, IL SINDACO FRANCESCO MENNA, IL SENATORE GIANLUCA CASTALDI, L’ONOREVOLE GIOVANNI DI FONZO, MODERA L’AVVOCATO VITTORIO MELONE, PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VASTO.
• ANIELLO POLSI
❖ CONCERTO DEL CORO ANIELLO POLSI “SULLE NOTE DEL MAESTRO POLSI” A CONCLUSIONE DEL PERCORSO SUL SENSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITA’(ore 10:00)
• S. LORENZO
❖ “RISPETTIAMO LA NATURA” – PROGETTO “ECO-SCHOOLS” ATTIVITA’ IN CONTINUITA’ VERTICALE CON LA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA S.ANTONIO
(ore 10:00)
❖ “INSIEME PER UNA SCUOLA A COLORI” LABORATORIO CREATIVO CON LE FAMIGLIE E IL COMITATO DI QUARTIERE E CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI BUON CITTADINO A TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA (ore 14:00)
• S. MICHELE
❖ “SICURI E VIGILI” USCITA DIDATTICA AL DISTACCAMENTO DEL COMANDO DEI VV. DEL FUOCO DI VASTO
• INCORONATA
❖ 4^ e 5^: VISITA ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE E AL TRIBUNALE DI VASTO
• PELUZZO
❖ 1^ A: USCITA DIDATTICA AL DISTACCAMENTO DEL COMANDO DEI VV. DEL FUOCO DI VASTO
❖ 2^B e 2^C: INCONTRO CON GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
❖ Classi terze: LE CLASSI TERZE SI RACCONTANO – CONFRONTO A CLASSI
APERTE
❖ 4^ A: PRODUZIONE DEL VIDEO “LA NOSTRA COSTITUZIONE”
❖ 4^A E 4^ B: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ APPROFONDIMENTO DELL’ART.3 DELLA COSTITUZIONE. INCONTRO CON IL TENENTE LUCA D’AMBROSIO, COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DEI CARABINIERI DI VASTO
• RITUCCI CHINNI
❖ Classi seconde, quarte E 5^ B: PROGETTO “BICI A SCUOLA” CON INTERVENTO DEGLI ESPERTI
❖ Classi terze: “LA NASCITA DELLA VITA E LA COMPARSA DELL’UOMO SULLA TERRA”- VISITA DIDATTICA AL MUSEO UNIVERSITARIO DI CHIETI
• S. ANTONIO
❖ “RISPETTIAMO LA NATURA” – PROGETTO “ECO-SCHOOLS” ATTIVITA’ IN CONTINUITA’ VERTICALE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA S. LORENZO
SABATO 23 MARZO
• INCORONATA
❖ MANIFESTAZIONE FINALE DI PLESSO APERTA AI GENITORI (ore 9:45)
BALLI - CANZONI A TEMA - POESIE E PENSIERI
❖ CERIMONIA DI CONSEGNA DONAZIONE – ASSOCIAZIONE ONLUS “VITA E SOLIDARIETÁ” (ore 10:15)
❖ MERENDA ALL’APERTO (ore 10:45)
• RITUCCI CHINNI
❖ Classi quarte e quinte: INCONTRO CON GIOVANNI GAGLIARDI, PRESIDENTE DEL G.A.S. VASTO, GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE E SOSTENIBILE (ore 9:00)
❖ INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA INTITOLATA ALLA MAESTRA FERNANDA PIZZUTO (ore 11:00)