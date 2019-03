Giovani in Movimento: "Avviso di sfratto al centrosinistra"

E' in distribuzione oggi, presso bar, edicole, pub, pizzerie e gelaterie, il sessantunesimo numero di ‘Giovani In Movimento’, il mensile cartaceo stampato in 2mila copie, dei giovani del centrodestra vastese.

Non poteva non essere il risultato delle elezioni regionali il tema dell’articolo di apertura del giornale. “Avviso di sfratto al centrosinistra”, infatti, è il titolo che campeggia in grande: un pezzo di analisi del voto del 10 febbraio scorso, dunque, che sottolinea come il centrodestra abbia staccato di oltre quattordici punti percentuali il centrosinistra in città. L’editoriale, a firma del Direttore della testata e Responsabile stesso del sodalizio, Marco di Michele Marisi, fa una analisi della differenza di amministrazione tra il centrosinistra di Luciano Lapenna e quello di Francesco Menna, con la sintesi che è tutta nel titolo: “Quando il nulla è come il peggio”. Sempre in prima pagina, un pezzo sulla questione sicurezza in città, al centro del dibattito quotidiano ma non nelle priorità dell’agenda dell’Amministrazione comunale.

In seconda pagina, invece, una intervista al pittore vastese Italo Iammarino, con sulle spalle sessant’anni di arte; un pezzo di denuncia su una situazione di degrado che interessa la porzione di quartiere San Michele, di case popolari, ed un focus sulla tragedia delle foibe e dell’esodo, raccontata dall’esule istriana Magda Rover. Infine, un articolo sul problema cinghiali e la rubrica “M@ilbox” con una lettera al Direttore della testata.

Giovani In Movimento - Vasto