'Il più bel regalo del mondo', esce il nuovo singolo di Stefano De Libertis

Esce il nuovo singolo di Stefano De Libertis, dal titolo "Il più bel regalo del mondo”, brano dedicato alla nascita del figlio. Dal primo ascolto si percepisce la voglia di camminare insieme e di donare la parte migliore di se a colui che si ama anche prima di venire alla luce.

Nel testo appare evidente come sia fortemente voluto, ma quasi inaspettato, come un regalo di una bellezza incontenibile. Un traguardo che determina la piena comprensione di sé per iniziare un percorso nel quale ci si sente pronti solo quando si capisce fino in fondo come si è imperfetti.

Una nuova maturità quindi personale che esplode anche nel lato artistico di Stefano De Libertis.

La melodia, il modo di cantare, l’arrangiamento e il testo di questo singolo, sono il preludio a una forma nuova, completa e definita dell’artista vastese. Idee, suoni, tecniche e approccio alla musica sembrano essersi evoluti nel corso degli ultimi anni, proponendo una forma più istintiva, vera, veloce e graffiata quasi come in un quadro impressionista visto da vicino.

Il brano esce dopo un lungo periodo di silenzio compositivo. Sono trascorsi un po' di anni dall’ultimo lavoro d'inediti ma in questo periodo De Libertis non è rimasto certamente fermo. Infatti, la sua priorità rimane quella di servire la musica in maniera umile e professionale e sempre in movimento.

Cantante, dj e vocal coach, nel suo studio e tra la gente, un lavoro per lui pieno di soddisfazioni sempre in crescita. In questo lungo periodo Stefano ha fondato e suona live con gli “Arditi Instabili”. La band lo accompagna in tutte le sue esibizioni e influenza il suo nuovo approccio musicale come una naturale estensione creativa del suo modo di vedere musica. Sinergie possibili solo con un profondo rapporto di amicizia e stima reciproca.

Stefano De Libertis al momento è sempre impegnato con i suoi servizi musicali come insegnante di canto, live music, dj set e animazione, ma ha rivelato che lui e la band stanno lavorando a un nuovo disco di inediti e presto annunceranno la data di uscita.

Non possono mancare quindi auguri e congratulazioni per il piccolo nuovo arrivato in casa De Libertis e per Stefano, che ci regala musica di qualità dimostrando di essere un artista in crescita pur rimanendo umile e a servizio del pubblico, sempre.