Un albero di arance nella scuola “Santa Lucia”: il dono di Eco Schools Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un albero di arance donato alla scuola dell’infanzia “Santa Lucia” di Vasto e piantato all’interno dell’area verde dello stesso istituto.

È stata l’associazione Eco Schools Abruzzo Ambiente e Cultura, guidata da Paolo Leonzio, a consegnare stamani, nell’ambito dell’iniziativa “Alberi dal mondo” all’interno della scuola vastese, l’albero, piantato dai bambini che hanno preparato, sotto la guida dei docenti e del dirigente scolastico Maria Pia Di Carlo, anche una serie di esibizioni. Oltre a Leonzio, che è intervenuto ringraziando per il lavoro svolto il corpo docente e per la sensibilità mostrata dalla dirigenza verso i temi dell’ambiente, per l’associazione Eco Schools Abruzzo Ambiente e Cultura era presente anche la dottoressa Sticca.