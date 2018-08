'Polo Nord', una festa per il titolo di "prima gelateria d'Abruzzo"

Presso la Gelateria Polo Nord di Cosimo e Maria Bello, festa di ringraziamento per condividere il grande risultato ottenuto con il concorso “Premia la tua gelateria preferita”.

Una serata a tutto gelato ma non solo!

In apertura della serata uno speciale brindisi, con la partecipazione del sindaco Filippo Marinucci, del vice sindaco Luigi Di Cocco e dell’assessore alla Cultura Carla Zinni.

Subito dopo, a disposizione dei cittadini un buffet con tante specialità tra i migliori prodotti del made in Italy, Con il Panettone/Focaccia di Claudio Gatti della Pasticceria artigianale di Tabiano Terme di Salsomaggiore e il Panettone Loison, tra i dolci più diffusi nei locali gourmet di tutto il mondo. E non mancavanono i prodotti locali, tarallucci e bocconotti, ottimo il goloso gemellaggio tra il gelato e il dolce di Natale.

La gelateria casalese “Polo Nord", per il terzo anno consecutivo, è risultata la prima tra le gelaterie d’Abruzzo e ha conquistato il 6° posto nella classifica generale tra le oltre 800 gelaterie d’Italia che hanno partecipato al concorso "Premia la tua gelateria preferita" organizzato dal Gastronauta, alias Davide Paolini, giornalista del il Sole 24 Ore e collaboratore di numerose testate e di Radio 24, dove nel 1999 comincia la trasmissione "Il Gastronauta", con la stretta collaborazione di Donato Troiano di Villalfonsina, direttore responsabile del magazine “Informacibo”.

Teresa Bello ringrazia tutti coloro che hanno speso un minuto al giorno per votare Polo Nord come gelateria migliore d’Abruzzo: "Grazie a voi siamo arrivati ad essere la Prima Gelateria d'Abruzzo e la sesta a livello nazionale, la prima è risultata Il “Cannolo siciliano" di Roma” Per noi la partecipazione a questo sondaggio è stata una nuova esperienza conclusasi in bellezza, grazie ai tanti voti riportati Ci teniamo a ringraziare tutti gli amici che hanno votato da Casalbordino, dall'Abruzzo, da tutt'Italia e anche dall'estero!!! Vi ringraziamo tutti quanti di vero cuore!".

La gelateria casalese è aperta sin dal 1929 da Cosimo Bello che decide di intraprendere, in società, l'attività di produzione ghiaccio, gassose e annessa gelateria con solo tre gusti: crema, cioccolato e limone, oggi i gusti sono decine con la stessa passione artigianale.

La gelateria rinnovata verrà gestita da Umberto fino al 1993, anno in cui viene a mancare, succedendogli il figlio Cosimo che tuttora gestisce la gelateria in via del Forte 26 a Casalbordino. La produzione del gelato continua in modo artigianale con ingredienti genuini ottenendo anche il riconoscimento della Provincia di Chieti di "Negozio Storico". A rendere la serata briosa Marco Carosella con le sue canzoni vintage.

Il 15 ottobre la famiglia Bello sarà premiata da Paolini, in occasione della kermesse enogastronomica di “Milano Golosa”.