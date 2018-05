Campo formativo per Capi Scout tra bellezza della condivisione e gioia del servizio

Si sta svolgendo in questi giorni, presso l’Oratorio della Parrocchia di San Marco Evangelista, un Campo formativo per i Capi Scout che hanno da poco iniziato il servizio educativo.

Sono una trentina i giovani e le ragazze presenti al CTF e provengono non solo dall’Abruzzo, ma anche dalla Campania e dal Molise. Vivono questo momento formativo con grande entusiasmo, come importante confronto con i Capi organizzatori, che hanno già un’esperienza consolidata. E questo per meglio comprendere la ricchezza della gratuità del servizio, inteso come dono e come opportunità per la propria vita.

Come guida spirituale è con loro il giovane sacerdote don Stefano De Rubeis della Diocesi di Teramo-Atri, il quale domenica 29 aprile, celebrando la S. Messa, animata dagli stessi Scout, ha approfondito l’immagine della vite e dei tralci, sottolineando che vi sono molte condizioni perché la forza vitale e la grazia di Cristo possano portare i loro frutti nella nostra vita: ogni tralcio deve essere liberato dai germogli superflui, deve essere sano e reagire in simbiosi fertile con la vite.

Al termine del sacro rito il parroco don Nicola Fioriti ha ringraziato don Stefano e i Capi Scout per l’impegno nell’animazione liturgica ed ha augurato di sperimentare nel percorso formativo la bellezza della condivisione e la gioia del servizio.