Cattedrale di San Giuseppe come una 'piccola Lourdes'

Appuntamenti conclusivi, oggi nella comunità parrocchiale di San Giuseppe, in onore della Madonna di Lourdes.

Giorno conclusivo di una serie di incontri e celebrazioni nei quali al centro - ha sottolineato il parroco, Don Gianfranco Travaglini, c'è stata la figura di Maria quale 'Donna feriale nell’economia della Salvezza'.

La festa è stata organizzata in collaborazione con la Famiglia dell’Ave Maria di San Remo".

Nel programma odierno: alle 10,30 Messa per gli aderenti all'Associazione Volontari Ospedalieri di Vasto; alle 15,30 "Un fiore a Maria", omaggio dei fanciulli della città in chiesa, consacrazione a Maria, breve marcia per la pace e lancio di palloncini colorati; alle 17,30 solenne celebrazione eucaristica con il vescovo Bruno Forte e, alle 19, tradizionale processione 'aux flambeaux' per le vie del centro storico, canto del Magnificat e benedizione finale.