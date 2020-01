San Francesco di Sales, celebrazione nella Cattedrale di San Giuseppe

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche quest’anno i giornalisti dell’Associazione Vastese della Stampa si ritroveranno insieme in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione.

L’appuntamento è per stasera 24 gennaio alle ore 18 nella Cattedrale di San Giuseppe per la Santa Messa.

San Francesco di Sales (1567-1622) fu uno dei primi a capire il valore della stampa. La vera sua innovazione fu quella di utilizzare fogli volanti e piccoli manifesti che erano dei veri e propri mezzi per la diffusione di catechesi in cui prevaleva sempre il tono del dialogo.

Dopo quattro secoli sono cambiati i mezzi e i metodi della comunicazione, ma l’appello in questa giornata è di riportare il giornalismo sui binari dell’etica, della verità, correttezza, della lealtà e del rigore morale. Una missione non facile in un tempo segnato da contrasti e divisioni.

La speranza è di fare della comunicazione uno strumento per costruire ponti, per unire e per condividere la bellezza dell’essere tutti cittadini del mondo.