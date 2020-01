I canti della tradizione: le note de 'La Pasquetta' al centro di Vasto e non solo

Nella vigilia dell'Epifania tanta gente in piazza per ascoltare il tradizionale canto della Pasquetta.

Nonostante il freddo pungente, in tanti non sono voluti mancare al tradizionale appuntamento con il beneaugurale canto della Pasquetta, con diversi gruppi che si sono esibiti armati di fisarmoniche, chitarre, tamburelli ed altri strumenti arrangiati, portando un po' di sana allegria per le strade del centro storico.

Nel ricordo di Enzo Ronzitti (Il Cavaliere), lo storico gruppo formato dai figli (Enzolino, Giuseppe e Sergio), dal Capitano (Tonino Di Santo) e da tanti amici, si sono ritrovati intorno alle 18 in piazza San Pietro. Dopo una breve prova,all’interno del locale dei fratelli Ronzitti, è partito il canto della Pasquetta, con le prime strofe che richiamano allo spirito della festa:

Noi veniamo in questa sera

Con una nuova più che vera:

Domattina è la Pasquetta

Che sia sempre e benedetta.

Il gruppo storico "Vasto com'era", ha iniziato il suo tour alle 18 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, nel ricordo di don Stellerino D'Anniballe,per poi proseguire a piazza Diomede e all'interno della Cattedrale di S. Giuseppe. Molto apprezzati dal pubblico presente, oltre alla Pasquetta, il Capo d'Anno e la Zingarella, quest'ultimo cantato a strofe alternate dalle potenti voci dei solisti guidati da Mastro Paolo Gileno.

Intorno alle ore 19.30, davanti la Cattedrale di S. Giuseppe, si è esibito il folto gruppo guidato dal M° Luigi Di Tullio, con la partecipazione di molti esponenti del Coro Polifonico Histonium e di tanti bambini e giovani, con numerosi strumenti musicali al seguito.

Il gruppo delle famiglie della Parrocchia di S. Maria Maggiore, accompagnato da tanti strumenti musicali e da una graziosa Befana, ha eseguito il canto della Pasquetta in diverse tappe lungo via S. Maria, a piazza Rossetti e in casa di alcuni ammalati.

