Cammino di speranza di fronte ad ostacoli e prove: la 'Giornata della Pace' con il vescovo Bruno Forte

"La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino. In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili".

Il Messaggio di Papa Francesco, per la 53^ edizione della Giornata Mondiale della Pace, è stato al centro della celebrazione di ieri sera, nella Cattedrale di San Giuseppe, del vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte.

Appuntamento tradizionale del primo dell'anno nel sacro tempio al centro della città.

A seguire il vescovo ha visitato il Presepio Vivente tra i Vicoli di Santa Maria, alla sua seconda rappresentazione in questo periodo festivo natalizio.

Foto di Andrea Marino