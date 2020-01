Bagno di Capodanno a Vasto Marina, si tuffano in 23

Partecipazione più numerosa rispetto agli scorsi anni per l'ormai tradizionale 'Bagno di Capodanno' a Vasto Marina.

A rinnovare l'esperienza, per l'ottavo anno di fila, dando uno speciale benvenuto al 2020 sono stati, poco dopo mezzogiorno, in 23, 20 uomini e 3 donne, nel tratto antistante il Lido Miramare di località San Tommaso.

Il tuffo in mare (per qualcuno c'è stato anche il 'bis'), nella mattinata soleggiata e ventilata, è arrivato alla fine dell'ottava edizione della Eco Passeggiata-Ecocross del Mare lungo la pista ciclabile tra le Marine di Vasto e San Salvo, organizzata dalle associazioni Podistica Vasto, Atletica Vasto, Podistica San Salvo, Rari Nantes in Gurgite Vasto, Runners Casalbordino, Uisp Sport per Tutti e Lido Miramare.

Più di cinquanta i partecipanti alla corsa-passeggiata nell'ambiente dunale e poi i 23 'audaci' a buttarsi in acqua. Al termine, suggestivo brindisi in riva al mare, in mezzo ad una 'marea' di foto di rito ed anche riprese video e fuochi pirotecnici tricolori, con rinfresco conclusivo e consegna di attestato di partecipazione a chi ha fatto il bagno.

I nomi dei protagonisti del bagno di Capodanno: Davide Barone, Gabriele Berchicci, Erica Boccardi, Luigi Celenza, Cristina Clissa, Giamapolo Colameo, Salvatore Cucoro, Nicola De Cinque, Antonio Del Borrello, Lucio Del Forno, Salvatore Del Vecchio, Marco Di Lello, Pierpaolo Giaccio, Orazio Iannantuoni, Generoso Leonzio ('Gigi Sport', promotore dell'appuntamento), Arturo Menna, Domenico Pracilio, Giuseppe Ronzitti (detto Gogò), Silvia Scannella, Carmelo Vincenzo Schiavone, Carmine Tomeo, Emilio Tomeo, Massimo Tosi