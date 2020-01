Il vescovo Forte a San Giuseppe per la 'Giornata Mondiale della Pace'

Tradizionale celebrazione serale del primo dell'anno, alle ore 18, nella Cattedrale di San Giuseppe, al centro di Vasto: l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, presiederà la solenne funzione in occasione della Giornata Mondiale della Pace.

E' una ricorrenza della Chiesa cattolica che cade il 1° gennaio, consacrato alla riflessione ed alla preghiera per la Pace. Fu istituita da Papa Paolo VI con un messaggio datato 8 dicembre 1967 ed è stata celebrata per la prima volta il 1° gennaio 1968. Da quell'anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai “capi delle nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà” un messaggio che invita alla riflessione sul tema della Pace.



L’arcivescovo farà comprendere lo spirito del messaggio che Papa Francesco ha voluto trasmettere a credenti e non credenti sparsi in tutto il mondo e, allo stesso tempo, rivolgerà alla città di Vasto i propri auguri per il nuovo anno.