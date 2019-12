Bagno a Capodanno, chi si unisce?

Tradizionale appuntamento la mattina del 1° gennaio per l'"Eco Passeggiata di inizio anno, Ecocross del Mare", ottava edizione dell'evento promosso dalle associazioni sportive Podistica Vasto, Atletica Vasto, Podistica San Salvo e Rari Nantes in Gurgite Vasto e dal Lido Miramare, con l'organizzazione curata da Generoso Leonzio, meglio noto come 'Gigi Sport'.

Dalle 11 il ritrovo, al Lido Miramare, stabilimento balneare nella zona meridionale della riviera, in località San Tommaso.

I partecipanti passeggeranno lungo il tracciato della pista ciclabile a Vasto Marina, su un percorso di circa 6 chilometri nell'area dunale del posto ed a seguire, per i più audaci, come accaduto già negli anni scorsi, ci sarà un tuffo in mare con successivo ristoro e brindisi per l'anno nuovo 2020.

L'evento, precisano gli organizzatori, è gratuito, non competitivo ed aperto a tutti.