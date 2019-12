I 365 rintocchi della campana grande nell'ultimo dell'anno a Santa Maria Maggiore

Nell’ultimo giorno dell’anno la tradizionale e solenne celebrazione a Santa Maria Maggiore (dalle ore 17,30) con i 365 rintocchi della campana grande, la prèdeche de Fabbrezije ed il suggestivo canto del Te Deum, in ringraziamento al Signore per l’anno appena trascorso.

Questa funzione, in origine, consisteva in un solenne Te Deum di ringraziamento, cantato da tutto il popolo, per il felice ritorno nei suoi feudi del marchese Don Cesare Michelangelo d’Avalos, avvenuto nel 1707, dopo sette anni di esilio passati a Vienna.

