"Natale all’Auštralie", in piena estate!

Fernando D'Annunzio, poeta dialettale vastese, dedica questo speciale componimento, pubblicato sul Blog Noi Vastesi dedicato al Natale in Australia, terra, in particolare a Perth, città gemellata con Vasto, sono presenti tanti nostri conterranei. , poeta dialettale vastese, dedica questo speciale componimento, pubblicato suldedicato al, terra, in particolare a, città gemellata con, sono presenti tanti nostri conterranei.

Natale all’Auštralie

Pe’ ttutte nu’ che vivéme all’Italie

è štrane a fa Natale all’Auštralie…

No’ ppe’ nisciùna cose, solamènde

ca la štaggione a ècche è differènde.

Li tradiziùne, tutte v’è ‘rimašte,

è come cchille che ci šta a Lu Uašte.

Facéte li caggiune e li scrippèlle

e lu pressèpie nghi lu Bbambinèlle.

S’acconge l’albere, si fa rihàle,

si va a la mésse la notte di Natale.

Si préghe Ddì’ pe’ fa rignà la pace,

si fa l’augurie... tand’ abbracce e bbace.

Si joche a tòmbele e all’asinucce,

si magne panettune e tarallucce.

A lu pranze ci manghe lu cardone,

ma pi’ lu riste lu magnà è bbone.

Lu uìne cale e, bbivènne bbivènne,

li “pichirucce” fore va pascènne.

Mentre lu cuàlle šta sopr’ a quarante,

a nu mumènde cumenze lu cante,

e jé curiose, curiose naquélle,

quanda sinde “Tu scendi dalle stélle”

e arrive a ndonna dice “oh Re del cielo

e vieni in una grotta al freddo al gelo”.

...‘Na soluziòne i’ mo vi li trove,...

pe’ lu pressepie, nu suggerimènde:

a lu puste dill’àsine e lu vove

mittéte cacchidùne a fa’ lu vuènde.

Fernando D’Annunzio

Traduzione in lingua dal dialetto abruzzese:

Natale in Australia

Per tutti noi che viviamo Italia, / è strano fare il Natale

in Australia... / Non per niente, soltanto / che qui la stagione è differente. /

Le tradizioni, tutte vi sono rimaste, / sono le stesse che ci sono a Vasto. /

Fate i “caggioni” e le “scrippelle” / ed il presepe con il Bambinello. /

Si addobba l’albero, si fanno regali, / si va a messa la notte di Natale. /

Si prega Dio affinché regni la pace, / si fanno auguri con abbracci e baci. /

Si gioca a tombola e “all’asinuccio”, / si mangiano panettoni e tarallucci. /

Al pranzo manca il cardo, / ma per il resto il mangiare è buono. /

Il vino va giù e, bevendo bevendo, / poi si va fuori a smaltire la sbornia. /

Mentre il caldo supera i quaranta gradi, / ad un certo punto inizia il canto, /

ed è curioso, parecchio curioso, / Quando senti “Tu scendi dalle stelle” /

e arriva dove dice “oh Re del cielo / e vieni in una grotta al freddo e al gelo”. /

...Una soluzione io l’avrei trovata... / per il presepe ho un suggerimento:

al posto dell’asino e il bue / metteteci qualcuno che fa il vento.

“caggioni e scrippelle” = dolci tipici natalizi vastesi.

“asinuccio” = gioco di carte