Presepe di Piazza Rossetti, benedizione e deposizione del Bambinello

Benedetto e deposto in Piazza Rossetti, in questa serata della Vigilia di Natale, il Bambinello del Presepe realizzato in una delle aiuole del centro cittadino.

A presiedere la breve e sentita cerimonia è stato Don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Francesco Menna e del vice sindaco Giuseppe Forte.

Rinascita e speranza nelle parole degli intervenuti, formulando gli auguri per la festività.