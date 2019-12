Presepio Vivente tra i Vicoli di S. Maria, si partirà da piazza Marconi

Sono tre le date in programma a Vasto (26 dicembre, 1 e 6 gennaio) per il Presepio Vivente tra i Vicoli di S. Maria, il tradizionale appuntamento che quest'anno raggiunge il traguardo della 21^ edizione .

“Diverse le novità anche quest’anno - ha spiegato Antonio Petruzzelli, presidente del Comitato Presepio Vasto, nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare 'Giuseppe Vennitti' di palazzo di città -. Prima tra tutte quella relativa al percorso, che prenderà avvio da piazza Marconi per proseguire proseguirà per la Loggia Amblingh e culminare nei Giardini di Palazzo d’Avalos. E per la prima volta in una scena sarà coinvolta la comunità ortodossa".

Il sindaco Francesco Menna ha ringraziato i componenti del Comitato del Presepe e i numerosi volontari che grazie al loro impegno regalano ogni anno alla città una "bellissima tradizione".

“Un Presepe - ha ricordato l’assessore alla Cultura, Giuseppe Forte - nato all’Istituto San Gabriele e che ha poi trovato nuova collocazione nel centro storico cittadino dove per l’occasione arrivano tantissime persone”.

Tutti gli interessati a partecipare come figuranti al Presepe vivente potranno contattare Antonio 377.1413251 ed Elena 340.1432072.