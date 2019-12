Novena di Natale all'Incoronata, tanti i fedeli riuniti all'alba

Dal 16 dicembre (e fino al 24) si sta celebrando la “Novena di Natale" alla Chiesa di Maria Santissima Incoronata, per prepararsi a vivere con esultanza il ricordo della nascita di Gesù.

Abbiamo chiesto al parroco Padre Eugenio Di Giamberardino di indicarci come si svolge tale pratica devozionale e quali ne sono le valenze spirituali.

“Ogni mattina della novena - dice il parroco - alle ore 5,30 inizia il rosario, seguito dalle lodi e dalla celebrazione della Messa. Il ricordo di Gesù che nacque a Betlemme dalla Vergine Maria esercita un notevole fascino nell’animo umano, perché ricorda che Dio ha voluto essere come noi per farci conoscere il valore infinito dell’esistenza umana.

Nella Messa, animata dal Coro dell’Incoronata - aggiunge - si eseguono canti natalizi, dalla melodia dolce e armoniosa, che creano un’atmosfera densa di spiritualità, che trasforma il canto in preghiera. Momento forte della novena è la proclamazione della parola di Dio che quest’anno prende lo spunto dalla recente istituzione della 'Domenica della Parola', per ricordare la bellezza e l’importanza della conoscenza della Bibbia per i cristiani. Si stanno trattando i seguenti argomenti: 1. Perché la Domenica della Parola. 2. Beato chi ascolta la parola di Dio. 3. Cosa è la Bibbia. 4. Come si legge la Bibbia. 5. Ignorare la Bibbia 6. La Bibbia libro della Comunità cristiana. 7. Cosa sono le parabole. 8. Perché Gesù usava le parabole. 9. La parabola del Seminatore.

Come gli altri anni – conclude Padre Eugenio - sono numerosi coloro che stanno partecipando alla novena di Natale nella nostra parrocchia”.