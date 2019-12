L'8 dicembre l'omaggio alla Madonnina all'ingresso della Villa comunale

Si rinnoverà nella mattinata festiva dell'8 dicembre l'"Omaggio a Maria" in occasione dell'Immacolata Concezione con appuntamento al cospetto della Madonnina posta in piazza Marconi in prossimità dell'ingresso della Villa comunale.

L'iniziativa è del gruppo di Azione Cattolica della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto.

Dopo la Santa Messa delle 10 del mattino si raggiungerà in processione la Madonnina, per un momento di preghiera e raccoglimento. Toccherà ai Vigili del Fuoco, con l'ausilio dell'autoscala, deporre i fiori.

"Partecipiamo portando un fiore", è l'invito che proviene dalla comunità parrocchiale.