Fede, leggenda e devozione con le 'Fave di San Nicola'

E' pronto a rinnovarsi, in un'atmosfera di grande calore e partecipazione popolare, uno dei riti più antichi nel territorio del Vastese, quello delle 'Fave di San Nicola' a Pollutri, che si ripete - secondo analisi storiche - da oltre cinque secoli in paese.

La sera del 5 dicembre l'appuntamento coinvolge l'intera comunità locale e non solo. I calderoni vengono sistemati nella piazza antistante la chiesa al santo taumaturgo venuto dall'Oriente intitolata e tanti ragazzi si mettono in gara a lessare ed a cuocere per primi le fave.

Una volta cotte si passa alla distribuzione ed alla degustazione delle fave, unitamente al tradizionale pane di San Nicola, ricordando una grave carestia che proprio San Nicola avrebbe aiutato a superare con un miracolo.

''Fede, leggenda e devozione si fondono sempre insieme in questo appuntamento'', sottolineano gli organizzatori.