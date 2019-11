Natività in 'chiave vastese', torna il concorso 'Vasto nel Presepe'

Riproposta dopo i lusinghieri riscontri dello scorso anno, torna “Vasto nel Presepe”, seconda edizione del concorso della 'Natività declinata al Vastese', su iniziativa della Pro Loco “Città del Vasto” con la collaborazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso e il patrocinio del Comune di Vasto e del Consiglio Regionale d’Abruzzo.

Il concorso artistico, gratuito e con partecipazione aperta a tutti senza limiti di età, prevede 3 sezioni specifiche: negozi con allestimenti dei presepi nelle vetrine; scuole, associazioni, parrocchie e gruppi; singoli. I lavori realizzati saranno al centro di una Mostra che sarà proposta durante il periodo delle feste natalizie (20 dicembre-6 gennaio) presso la Sala conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso al centro di Vasto.

Quello che si chiede è “la realizzazione di un manufatto – sottolinea il presidente della Pro Loco Mercurio Saraceni - che rappresenti la tradizione del presepe sposata però con uno o più elementi che portino la Città di Vasto all’interno dell’opera artistica. Una tradizione, un monumento, un’opera architettonica, un prodotto enogastronomico, il mare o la spiaggia, un personaggio illustre, un mestiere o qualsiasi aspetto o elemento legato a Vasto ed alla “vastesità”, scatenando la creatività nella realizzazione”.

Libera scelta per l’uso dei materiali da usare e della struttura compositiva. I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e materiale, in forme classiche, moderne, anche... astratte, purché sempre centrale la rappresentazione della Natività ed il suo senso religioso.

Per partecipare va compilato un modulo di adesione che è possibile scaricare dalla pagina Facebook “Pro Loco Città del Vasto”, richiedere tramite email a prolocovasto@gmail.com o ritirare, assieme al regolamento del concorso, in alcuni punti cittadini che saranno indicati sui propri canali 'social' dalla Pro Loco. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 dicembre. Sono previsti premi per i primi tre classificati di ognuna delle tre categorie ed un attestato di partecipazione al concorso per tutti. I presepi, inoltre, otterranno un inserimento, con filmato o foto, a promozione della loro attività sulla pagina Facebook Pro Loco “Città del Vasto”. La cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso di uno speciale appuntamento, alla presenza di pubblico ed autorità, in programma il 6 gennaio.

PRESEPE... ECO ARTISTICO - In particolare per le scuole, nel giudizio, sarà data particolare attenzione a manufatti realizzati con materiali di riciclo. L’iniziativa vuole essere un’occasione per stimolare la creatività di ciascun partecipante e nello stesso tempo sensibilizzare giovani e meno giovani al tema del riciclo, pensato come alla capacità di dare nuova vita alle cose, in un quadro di corretto utilizzo delle risorse. Gli eco artisti per costruire il loro presepe “differenziato” possono utilizzare: carta, cartone, cartapesta, legno, stoffe colorate, bottoni, calze, bottiglie, bicchieri, lattine d'alluminio, pannolenci, cd, origami, riviste, scatole, ecc. e soprattutto tanta creatività. Per ulteriori informazioni: Mercurio Saraceni 348.3939050, Francesca La Blasca 333.7244644