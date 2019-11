Festa di San Cesario Martire, appuntamento a Santa Maria Maggiore

Festa di San Cesario e celebrazioni ed iniziative in programma oggi a Vasto, nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Il 3 novembre 1695 il corpo di San Cesario faceva il suo ingresso proprio a Santa Maria Maggiore, Santo che i vastesi hanno in grande considerazione come protettore contro i terremoti e le guerre.

La Santa Messa in onore di San Cesario sarà celebrata alle 18 dal vescovo della diocesi di Lanciano-Ortona, mons. Emidio Cipollone. Dopo la funzione, annuncia il parroco don Domenico Spagnoli, vi sarà nella sala Montfort un incontro-dialogo su "Il matrimonio e la famiglia come vocazione" tenuta dallo stesso vescovo.

Durante la giornata sarà disponibile in chiesa il dolce "La spiga di San Cesario" preparato da alcune signore della Parrocchia. Le offerte ricavate dai dolci saranno interamente devolute per i lavori già realizzati in chiesa.