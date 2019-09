San Michele, ultimo giorno nella chiesa di Santa Maria Maggiore

Ultimo giorno di presenza, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, della statua di San Michele Arcangelo, il Patrono di Vasto.

Da due settimane la statua è presente nel sacro tempio al centro della città e oggi, al termine della Messa delle 18 che sarà concelebrata con il vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, sarà riportata in processione nella chiesa di San Michele.

La sempre sentita ricorrenza, anche quest'anno, è stata preceduta dalla Novena in onore dell'Arcangelo, con incontri e riflessioni dei parroci della città ispirati dal tema "San Michele e la lotta spirituale". Come brano di riferimento c'è stata, in tutte le serate, la Lettera di San Paolo agli Efesini al capitolo 6,10-20 che raccomanda al cristiano “l’armatura di Dio” avendo dinanzi agli occhi la corazza dell’Arcangelo Michele.

Foto di Nicola Forgione