Giorni di festa per San Michele a Vasto, il programma completo

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo che, iniziati ieri con le “Piazze in musica”, una rassegna di band locali, si chiuderanno il 30 settembre con il concerto di Ron (ore 22 in piazza Rossetti) e con tradizionali fuochi pirotecnici che potranno essere ammirati dalla balconata della Loggia Amblingh.

L’esibizione di Rosalino Cellamare (il vero nome di Ron) che a Vasto proporrà un appuntamento del suo tour in tutta Italia dedicato a Lucio Dalla, sarà preceduta alle 20.45 da quella della Banda musicale della Polizia di Stato. Sul palco di piazza del Popolo saliranno 105 esecutori guidati da un maestro direttore e da un vice maestro, tutti provenienti dai più famosi Conservatori, che suoneranno oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea.

Le feste patronali dureranno cinque giorni, come l’anno scorso, e nell’ambito delle manifestazioni è prevista anche la Notte Bianca di San Michele, con spettacoli musicali nel sabato sera.

Il cartellone, allestito dal Comune con la collaborazione di alcuni sponsor, mira ad assicurare il divertimento ad adulti, giovani e piccini.

Gli altri appuntamenti in programma sono lo spettacolo teatrale “Sotto lo stesso tetto” (oggi alle 21.30, nel Cortile di Palazzo d’Avalos), interpretato da due attori della serie tv 'Gomorra', Ciro Esposito e Ivan Boragine, e la Notte Bianca di San Michele (domani alle 21.30, in piazza Rossetti) con il concerto di Jefeo, il cantautore trapper diventato famoso grazie alla partecipazione di 'Amici' di Maria De Filippi. Domenica 29, in piazza Rossetti alle 18, la sfilata 'Vasto in passerella', rinviata la scorsa settimana per il maltempo.

Come lo scorso anno le giostre - l'apertura è prevista oggi - si sono sdoppiate: quelle per i più piccini sono state sistemate in piazza Marconi, vicino alla villa comunale, mentre il Luna Park dei grandi è stato collocato in piazza Fiume (Vasto Marina). Il centro storico è stato addobbato con le classiche luminarie e nell'area di piazzale Histonium troverà spazio lo street food.

Sul piano religioso sarà presente il vescovo Bruno Forte che celebrerà le solenni funzioni del 29 (alle 11) e del 30 (alle 18) nella chiesa di Santa Maria Maggiore dove presente la statua del Patrono che, in processione, verrà riportata nella chiesa di San Michele lunedì sera.