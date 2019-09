Luminarie accese nel centro storico, la Festa di San Michele può cominciare

Con l'accensione delle luminarie nel centro storico, inizia il periodo di fine settembre tradizionalmente caratterizzato a Vasto dai festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, il patrono della città.

Sia sul piano religioso che su quello popolare, sono quelle del 29 del 30 settembre le giornate clou, ma appuntamenti sono 'spalmati' già a partire da stasera con 'Le piazze in musica'.

Da domani le aperture dei luna park, per i più piccoli in piazza Marconi ed in alcune aree del centro storico, quello principale in piazza Fiume, nell'area di risulta dell'ex stazione ferroviaria alla Marina.