Aria di San Michele, si accendono le prime luminarie

Condividiamo la foto di Andrea Buontempo pubblicata sul gruppo 'Sei di Vasto se...' di Facebook.

Accese le prime luminarie, nella zona della chiesetta del Patrono.

Si respira 'aria di San Michele' in città, in vista delle festività in onore dell'Arcangelo con appuntamenti in programma da oggi e fino a lunedì 30 settembre.

L'accensione delle luminarie nel centro storico è programmata stasera al tramonto.