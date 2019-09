Festeggiamenti patronali per San Michele, appuntamenti dal 26 al 30

Dureranno cinque giorni, come l’anno scorso, e nell’ambito delle manifestazioni è prevista anche la Notte Bianca di San Michele, con spettacoli musicali e esercizi pubblici aperti ad oltranza.

Per le feste in onore del Santo Patrono l’amministrazione comunale non bada a spese e nell’intento di assicurare il divertimento ad adulti, giovani e piccini, ha allestito un cartellone che prenderà il via il 26 settembre con “Piazze in musica”, una rassegna di band locali e si chiuderà il 30 settembre con il concerto di Ron (ore 22 in piazza Rossetti) e con i fuochi pirotecnici visibili dalla balconata della Loggia Amblingh.

Le manifestazioni programmate con la collaborazione degli sponsor privati che hanno risposto all’avviso indetto dal Comune, dando la loro disponibilità a contribuire, sono state illustrate ieri mattina dal sindaco Francesco Menna e dall’assessore al Turismo e ai Grandi eventi, Carlo Della Penna. Il costo complessivo delle iniziative in calendario ammonta a circa 70mila euro. Saranno cinque giorni intensi di festeggiamenti in cui ai riti religiosi si alterneranno gli eventi musicali.

Gli altri appuntamenti in programma sono lo spettacolo teatrale “Sotto lo stesso tetto” (venerdì 27 settembre, ore 21.30, Cortile di Palazzo d’Avalos), interpretato da due attori della serie tv Gomorra, Ciro Esposito e Ivan Boragine, e la Notte Bianca di San Michele (28 settembre, ore 21.30, piazza Rossetti) con il concerto di Jefeo, il cantautore trapper diventato famoso grazie alla partecipazione di Amici di Maria De Filippi. Il 29 settembre, giorno di San Michele, alle 20.30 è previsto il Gran Concerto Bandistico nel Cortile di Palazzo d’Avalos.

Come lo scorso anno le giostre si sdoppiano: quelle per i più piccini verranno sistemate in piazza Marconi (vicino alla villa comunale), mentre il Luna Park dei grandi troverà collocazione a piazza fiume (Vasto Marina).