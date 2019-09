Festa di San Pio da Pietrelcina, gli appuntamenti

In occasione della Festa di San Pio da Pietrelcina, il gruppo di preghiera "Gesù Misericordioso" ricorda il Santo con il seguente programma.

21 settembre: nella cappella dell'Ospedale Civile ore 16,00 - Santo Rosario; ore 16,30 - Santa Messa. Celebrante Don Luigi Giovannoni.



22 settembre: cappella dell'Ospedale Civile ore 21 - Adorazione Eucarìstica e Santa Messa, in ricordo del "Transito di San Pio". Celebrante Don Luigi Giovannoni.



23 settembre, festa di San Pio: cappella dell'Ospedale Civile ore 16 - Santo Rosario; ore 16,30 Santa Messa. Celebrante Don Luigi Giovannoni.



13 ottobre ore 5 partenza dei podisti con la "fiaccola" dall'Ospedale Civile San Pio da Pietrelcina di Vasto per San Giovanni Rotondo; ore 12,45 partenza del pellegrinaggio in pullman per San Giovanni Rotondo.

Tutti sono invitati a partecipare