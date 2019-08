Campanelle a Vasto: forme, colori e tintinnii che sempre affascinano

Tradizione confermata e rispettata per il 16 agosto nel centro storico di Vasto, con uno degli appuntamenti più amati e sentiti, quello della 'Sagra delle Campanelle di San Rocco'.

Dalle prime ore del mattino il cuore della città, e piazza Rossetti in modo particolare, è tornato a a trasformarsi in un suggestivo mercatino di artigianato tipico con una miriade di campanelle, dalle svariate forme e colori ed 'intitolazioni', vero e proprio cimelio dell'estate vastese, dall'immutato 'appeal', per grandi e piccini.

Dedicata al Santo pellegrino che si prodigò in opere di carità girando per l'Italia intera, la peculiare sagra vastese fa della campanella il suo simbolo, proprio in onore del Santo che la portava sul bastone che lo accompagnava nei suoi spostamenti.

Unendo la passeggiata per il centro alla cultura all’amore per la tradizione, la festa di San Rocco anche quest'anno, nelle intenzioni dei promotori, rende onore alla città regalando un ricordo, fatto col cuore e con le mani artigiane di chi ama e fa amare un “angolo di paradiso che troppo spesso dimentichiamo di avere sotto gli occhi”.