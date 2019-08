Campanelle, concerto e fuochi: tipico 'menù' del 16 agosto tra Vasto e la Marina

La giornata 'clou' dell'estate, il 16 agosto, a Vasto viene vissuta anche quest'anno - saltato il Jova Beach Party del 17 - all'insegna della tradizione, tra campanelle, musica e fuochi (d'artificio e non...).

LA SAGRA DELLE CAMPANELLE - Scrive la giornalista vastese Paola Cerella: in Abruzzo ce ne sono tantissime in questi giorni estivi, ma quella che andrà ancora una volta in scena a Vasto oggi, 16 agosto, giorno dedicato alla memoria di San Rocco, è davvero unica nel suo genere.

Si tratta della Sagra delle Campanelle di San Rocco, una festa particolarissima che, ogni anno, la mattina del 16, trasforma il centro storico di Vasto in un luogo suggestivo, animato dallo scampanellio di tante caratteristiche campanelle, realizzate in ceramica, terracotta, vetro, ottone e chi più ne ha più ne metta. La sagra è dedicata proprio al santo pellegrino e taumaturgo che, con il suo continuo peregrinare per l'Italia, si dedicò ad opere di carità e assistenza, promuovendo continue conversioni. San Rocco è, in un certo senso, l'antesignano di tutti i turisti, proprio perché sempre in movimento. Perché la campanella? E' presto detto: nei suoi spostamenti, il santo era accompagnato dal tintinnio di una campana, posta sul suo bastone. Festeggiare San Rocco col suono di coloratissime campanelle, dipinte con maestria dagli artigiani locali, è un po' come festeggiare, dunque, i turisti che, in questo periodo dell'anno, affollano la cittadina abruzzese dal golfo lunato.

Tutto il centro storico di Vasto, in particolar modo la centralissima piazza Rossetti, diventerà un grande mercato dell'artigianato abruzzese, dedicato a campane di tutte le fogge e dimensioni. Un po' tutti, grandi e piccini, acquistano una campanella e la giornata è rallegrata dai canti popolari.

MUSICA CON ALEX BRITTI - In piazza Rodi, al centro di Vasto Marina, dalle 22 il concerto del chitarrista e cantautore romano Alex Britti.

FUOCHI - Chiuso il concerto, dopo la mezzanotte, tutti in spiaggia per il tradizionale spettacolo pirotecnico sul golfo. Dall'area del pontile la sistemazione dei fuochi e la loro esplosione verso il cielo.