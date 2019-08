Festa dell'Assunta, Vasto in diretta su Rai 1

Oggi 15 agosto , giorno di Ferragosto, solennità dell’Assunzione della beata Vergine Maria compatrona della nostra città.

Una festa dal sapore particolare quella di quest'anno, con la S. Messa delle ore 11 celebrata nella chiesa di S. Maria Maggiore da S.E. Mons. Bruno Forte e trasmessa in diretta su Rai 1, all'interno della trasmissione "A Sua immagine" .

Fino al 1827, quando il patrocinio della Città passò a San Michele Arcangelo, S. Maria Assunta era patrona della Città del Vasto.Nel passato, il patrocinio dell’Assunta non ebbe solo il riconoscimento popolare, ma anche la sanzione ufficiale, in quanto negli attestati sanitari rilasciati dall’Università (in pratica l’attuale Comune) nel cinquecento erano presenti le armi marchesali, lo stemma municipale ed al centro la figura dell’Assunta. Questa consuetudine venne mantenuta sicuramente almeno fino al 1729.