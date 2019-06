Processione per le vie del quartiere per l'apertura della Festa di San Paolo

La celebrazione della Santa Messa e la successiva processione per le vie del quartiere ha aperto ieri a Vasto i festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo, "un bel momento di preghiera e di aggregazione per la Comunità di San Paolo e per tutta la città - ha ribadito il parroco don Gianni Sciorra -, una festa di famiglia e per le famiglie, in cui tutti possono trovare spazio e accoglienza, nel clima gioioso di devozione al grande Santo".

Appuntamenti oggi e domani nel programma, religioso e popolare. Sante Messe (sabato alle ore 19 e domenica alle 8.30, 11.00 e 19), musica al sabato sera con Matthew Lee, giovane artista eclettico, un pianista di talento innamorato del rock'n'roll, che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, e domenica sera con i Tali e Quali o quasi, band composta di musicisti di pluriennale esperienza che, divertendosi, fanno divertire giovani e meno giovani.

L'offerta gastronomica per entrambe le serate propone la sagra dei cavatelli e della frittura di paranza, giunta alla sedicesima edizione. Per accontentare i palati di tutte le età, ci sono le altre proposte offerte dagli stand gastronomici (panini, arrosticini, patatine) e dal banco dolci (scrippelle e altri dolci tipici).

Per i più piccoli, divertimento assicurato con i giochi gonfiabili, le proposte dell’associazione Ricoclaun e i premi della Pesca di Beneficenza. Per le signore, ci saranno le tante offerte del banco ricami e del banco bigiotteria. Per tutti, ci sarà il banco di articoli religiosi.

"Vi aspettiamo, dunque, anche quest'anno da tutta la città di Vasto e dal territorio limitrofo, per dare alla Festa di San Paolo Apostolo il respiro ampio e condiviso che ormai la caratterizza", conclude don Gianni Sciorra.

Foto di Andrea Marino