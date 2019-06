Con il vescovo Forte la processione del Corpus Domini per le vie del centro di Vasto

La solennità del Corpus Domini è stata celebrata a Vasto, presente l’arcivescovo mons. Bruno Forte.

Dopo la Messa delle 18 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, concelebrata con i sacerdoti del clero vastese, si è snodata da via Santa Maria la processione per le vie del centro storico al termine della quale é avvenuta la benedizione al cospetto della Cattedrale di San Giuseppe.

Il corteo ha percorso, oltre a via Santa Maria, via Luigi Marchesani, via Pietro Mascagni, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, via IV Novembre, corso Nuova Italia, piazza Rossetti, piazza Diomede, corso De Parma per terminare in piazza Pudente dinanzi la Cattedrale.

Autorità civili e militari, rappresentanti di sodalizi, tanti giovani che stanno partecipando all'"Estate Ragazzi" della comunità salesiana e devoti tra i presenti ai riti.

Foto di Andrea Marino