Solennità del Corpus Domini, celebrazione e processione con il vescovo Forte

A Vasto, sabato 22 giugno, celebrazione della solennità del Corpus Domini con la presenza di mons. Bruno Forte, Arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto. Una opportunità per raccogliersi in preghiera per tutti i fedeli in una delle solennità del Signore più sentite.

Alle ore 18 concelebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria Maggiore presieduta dall’Arcivescovo con i parroci e sacerdoti della città; alle ore 19 avrà inizio la processione eucaristica per le strade del centro storico fino alla Concattedrale di San Giuseppe.

Si ricorda che a Vasto sabato pomeriggio non saranno celebrate altre messe nelle chiese cittadine.

Nell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” Papa Francesco afferma: “Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. È una risposta che scende nel più profondo dell’essere umano e che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non passa di moda perché è in grado di penetrare là dove nient’altro può arrivare. La nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore”. Proprio questo Amore verrà portato solennemente lungo le strade, in processione.

Il corteo seguirà il seguente tragitto: via Santa Maria, via Luigi Marchesani, via Pietro Mascagni, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, via IV Novembre, corso Nuova Italia, piazza Rossetti, piazza Diomede, corso De Parma e piazza Pudente e conclusione dinanzi alla Concattedrale di San Giuseppe.