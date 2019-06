Madonna dei Miracoli e devozione, in migliaia alla processione

I festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli hanno come sempre richiamato tantissimi fedeli anche dalle regioni vicine.

La processione di ieri sera, dal centro di Casalbordino alla Basilica, ha rappresentato l’inizio dei due giorni di festeggiamenti.

In migliaia si sono radunati in piazza Umberto I e, da lì, si è snodata la lunga processione con le candele votive di fedeli arrivati da diverse località e alcuni a piedi in pellegrinaggio.

Come da tradizione, nel pomeriggio la statua della Madonna è stata portata nella Chiesa del Santissimo Salvatore, poi a seguire la deposizione della corona al Monumento ai Caduti del sindaco Filippo Marinucci, prima dell'inizio della processione presieduta da Mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia- Venafro, originario di Casalbordino. Insieme al sindaco Marinucci tutti i sindaci dei Comuni dell’Unione dei Miracoli, e molti altri sindaci ed amministratori del territorio del Vastese.

Un giorno solenne della festa che si ripete da 443 anni e che ricorda, il giorno 11 giugno 1576, l’apparizione della Vergine ad Alessandro Muzio di Pollutri, nel luogo dove sorge la basilica. Al bivio di Pollutri si sono uniti alla processione fedeli arrivati dal vicino paese ripercorrendo proprio le orme di Alessandro Muzio. Poi l’arrivo nel piazzale della basilica gremita da tantissimi fedeli con i componenti del Comitato feste, banda musicale e fuochi pirotecnici.

Oggi in giornata, Sante Messe alle 10, presieduta dall’arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte, e alle 18, con solenne processione successiva per le vie del luogo di fede guidata da monsignor Domenico Scotti, vescovo emerito di Trivento ed accompagnamento dalla Banda dei Giovani “Madonna dei Miracoli”. Verso le 20 spettacolari fuochi pirotecnici e alle 22 il concerto di Enrico Ruggeri.

Lungo il percorso i volontari della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta insieme alla Polizia Municipale e ai Carabinieri della locale Stazione, hanno vigilato affinché tutto si svolgesse nella massima sicurezza.

Moltissime le bancarelle di prodotti locali ed entnici, come sempre un luna park per la gioiia di grandi e piccini.

Contributi al testo e foto di Enzo Dossi