'Illuminiamo e coloriamo il nostro Faro', il simbolo di Punta Penna visto dai ragazzi

A conclusione di un percorso ricco di ricerche, studi e realizzazione di manufatti che ha trovato coinvolti insegnanti, genitori e studenti, capitanati dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 'Rossetti' Maria Pia Di Carlo, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del concorso "Illuminiamo e coloriamo il nostro Faro", dedicato a quello che è il simbolo di Punta Penna di Vasto.

L'aula magna, per l'occasione, si è presentata gremita di genitori, alunni e docenti, presente, come nelle precedenti 3 edizioni, personale della Reggenza Faro e Segnalamenti Marittimi di Punta Penna Vasto, Biagio Santoro e Andrea Guida, dipendenti dal Comando Zona Fari di Taranto. Un vero e proprio lavoro di squadra ha realizzato una "festa di Fari colorati, di varie dimensioni, con vari accorgimenti e tutti belli!".

Non è stato semplice per la giuria valutare i lavori eseguiti, tutti di ottima fattura ed al primo e terzo posto si sono classificate due opere ad ex aequo.

I presenti, inoltre, sono rimasti affascinati dall’intervento del reggente del Faro e dalle ricerche audiovisive condotte e realizzate dai ragazzi.