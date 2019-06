Festa della Repubblica, cerimonia a Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 2 giugno appuntamento a Vasto nella ricorrenza della Festa della Repubblica.

Alle 9,30 è programmato il raduno delle autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma in piazza Barbacani. A seguire corteo in direzione di piazza Caprioli per la cerimonia istituzionale e la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti.