'Giovani imprenditori del territorio', riconoscimento a Francesco Piccirilli

Presso la sede sociale, assieme alla consegna del Premio “Arti e Mestieri” al Maestro d’Arte Nicola Daniele, durante la conviviale il Rotary Club di Vasto ha voluto assegnare anche un riconoscimento a un giovane che si sta impegnando a livello imprenditoriale sul territorio. Il Direttivo, presieduto dal Presidente dott. Adri Cesaroni, dopo aver vagliato diversi candidati, ha scelto il dott. Francesco Piccirilli, che svolge la sua attività nel campo alimentare.

Francesco, figlio dell’indimenticabile dott. Rino Piccirilli, scomparso nel 2009, e della dott.ssa Anna Pia Pace, attuale socia del Rotary Club, è nato a L’Aquila nel 1984. Dopo la maturità scientifica presso il Liceo “Mattioli” di Vasto, si è laureato in Biotecnologie Mediche ed ha collaborato nella sede Eni di San Donato Milanese presso i laboratori di Ricerca e Sviluppo con la dott.ssa Elisabetta Franchi, capo ricerca del progetto. Si è specializzato anche in Sistemi di Gestione integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza attraverso un Master di formazione di II livello ed ha conseguito il Diploma di Sommelier AIS III livello nel 2013.

Nel presentare Francesco ai soci e ai familiari presenti il prefetto del Club, prof.ssa Letizia Daniele, ha ricordato soprattutto le tre tappe della sua attività imprenditoriale nel settore alimentare: l’avvio nel 2014 ad Aprilia della Valle Roveto GlutenFree Srl, per la produzione di pasta secca artigianale senza glutine; il trasferimento nel 2015 dell’attività da Aprilia a Vasto in una struttura più grande che gli ha permesso di creare più linee di prodotto, tra le quali una selezione di pasta realizzata con farine di mais, riso e riso integrale trafilate esclusivamente al bronzo, essiccate lentamente a basse temperature e ricche di fibre; la nascita di MAIDEA Gluten Free, il cui marchio nel 2017 entra nella Grande Distribuzione Organizzata, rifornendo importanti insegne come la Coop Centro Italia e Carrefour, spingendosi con l’esportazione in vari paesi dell’Europa ed anche oltre oceano nel mercato australiano.

La consegna del Premio è stata fatta dal Presidente Adri Cesaroni, che ha letto anche la motivazione incisa sulla Targa: “Al dott. Francesco Piccirilli in segno di ammirazione e stima per la capacità di seguire le prospettive della qualità in diversi ambiti. Laureato in Biotecnologie Mediche, ha acquisito perizia tecnica nei settori dell’Ambiente e della Sicurezza. In giovane età è approdato, infine, in una attività innovativa del settore Alimentare, con l’elaborazione di prodotti per ciliaci con il marchio MAIDEA Gluten Free. Tale attività lo ha introdotto in ambiti sempre più vasti”.

Francesco e la sua compagna di vita Francesca Tofani hanno ringraziato il club per il riconoscimento offrendo in omaggio a tutti i presenti alcune confezioni di pasta Maidea.