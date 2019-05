Il Premio 'Arti e Mestieri' del Rotary al maestro Nicola Daniele

Nell’anno rotariano 1989-1990, grazie all’iniziativa dell’allora Presidente dott. Vincenzo Chierchia, è sorto nel Rotary Club di Vasto un importante progetto intitolato “Arti, Mestieri e attività sociali”, che ha avuto la precipua finalità di richiamare l’attenzione della città su quanti si impegnano sul territorio nel campo delle arti, dei mestieri e delle attività sociali.

Quella prima edizione fu assegnata alla “Comunità Incontro”, voluta da don Nicola Di Clemente, Parroco di Santa Maria Maggiore, per il recupero dei giovani dalla tossicodipendenza. Seguirono nel corso degli anni i riconoscimenti consegnati allo scultore vastese Mario Pachioli; alla Rotary Foundation; all’emigrante Rocco Colanzi, residente in Bolivia; all’illustre docente del Liceo Classico prof. Mario De Caro; al Maestro Raffaele Bellafronte; all’editore Renato Cannarsa.

Più di recente (dal 2014 al 2017) il premio, denominato soltanto “Arti e Mestieri”, è stato ritirato dalla cappellaia Ester Stella; dal profumiere Elio Florio; dal presidente dell’Assostampa vastese cav. Giuseppe Catania; dal calzolaio di Via S. Lucia Alberico Rossi.

Per l’edizione di quest’anno rotariano 2018-2019, dopo il vaglio di diversi candidati da parte del Direttivo del Club, è stato scelto il Maestro d’Arte Nicola Daniele, Presidente dell’Associazione Parrucchieri Uomo-Donna ed Estetica, il quale svolge la sua attività nel centro storico di Vasto, in Via Cavour, sotto l’insegna “Figaro”, realizzata dal famoso e indimenticabile artista Ennio Minerva.

L’evento ha avuto due significativi momenti. Innanzitutto c’è stato un brindisi augurale, organizzato dallo stesso Maestro d’Arte per i soci del club presso il suo Salone, dove è stato possibile ammirare soprattutto “Furia”, il cavalluccio su cui siedono i bambini per il taglio dei capelli. Ci si è spostati, quindi, presso la sede sociale, dove si è svolta una gioiosa e fraterna Conviviale.

Presente anche la prof.ssa Eufemia D’Angelo, moglie del Sig. Nicola, è stato compito del prefetto del Club, prof.ssa Letizia Daniele, presentare ai soci il ricco curriculum del Maestro, sottolineando in particolare due date: il 1967, anno in cui Nicola Daniele ha rilevato la Bottega di Via Cavour da uno dei fratelli Di Rosso, e il 1974, l’anno in cui è nato il Salone “Figaro”. La prof.ssa Daniele ha illustrato, poi, l’impegno del Maestro nella riqualificazione del barbiere tradizionale in parrucchiere sia con la partecipazione, come socio fondatore, alla nascita, nel 1969, dell’Accademia Nazionale Acconciatori Maschile a Montesilvano (Pe), sia con l’attività di insegnante nelle scuole di Pescara, Teramo, L’Aquila, San Severo, Cerignola e Casarano (Le).

A questo punto ha preso la parola il Presidente del Club, dott. Adri Cesaroni, per richiamare “il contributo sociale dato dal Maestro Daniele alla città del Vasto, soprattutto nel divulgare il mestiere alle nuove generazioni” e per augurare a lui “di proseguire ancora per molti anni la sua professione”.

È seguita la consegna della Targa su cui è stata incisa la seguente motivazione: “Al Maestro d’Arte dell’Acconciatura Nicola Daniele in segno di riconoscimento per la sua lunga attività, caratterizzata da un approccio scientifico e moderno; la qualità valoriale del suo lavoro, inoltre, si è manifestata in pieno con l’attenzione rivolta volontariamente alla popolazione de L’Aquila, dopo il terremoto”.

Visibilmente commosso il Maestro Nicola Daniele ha ringraziato il Presidente, il Direttivo e i soci per il riconoscimento, così prestigioso e gradito, ed ha raccontato alcuni episodi interessanti della sua lunga esperienza lavorativa.

Per l’occasione è stato preparato dal socio, gen. Gianfranco Rastelli, un agile volumetto, diviso in tre parti: il salone, il parrucchiere, l’arte, con l’aggiunta della storia del Premio “Arti e Mestieri”, curata dal prof. Luigi Medea.

Particolarmente coinvolgente è stato l’approfondimento di Rastelli sulla storia dell’antico mestiere di parrucchiere nel centro storico della città, dove “il protagonista dello scenario è il Maestro che con un’abile tocco di mano modella le chiome dei capelli, armonizzandole allo stile della persona, alla moda del momento e al soddisfare la richiesta avanzata dal cliente seduto sulla poltroncina”.

Altri particolari evidenziati nel volumetto: la creazione da parte del Maestro Daniele, dopo il terremoto de L’Aquila, di un’Associazione di Acconciatori volontari alla memoria degli studenti universitari Davide Centofanti e di Maurizio Natale; vari riconoscimenti di Merito (tra cui quello del Comune di Vasto nel 2007); l’attività sportiva e la vicinanza con la comunità vastese di Perth.