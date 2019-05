San Nicola della Meta, domenica i festeggiamenti a Vasto

Con una settimana di ritardo, rispetto alla tradizionale data della terza domenica di maggio , per evitare la concomitanza con la festa dell'Ausiliatrice, domenica 26 maggio torna la festa di San Nicola.

Il programma dei festeggiamenti, concentrato in un'unica data, prevede alle ore 11 la Santa Messa, mentre nel pomeriggio, alle ore 17, la statua del Santo taumaturgo verrà portata in processione, accompagnata dal Complesso Bandistico "San Martino" e dai fedeli, lungo le strade del quartiere: via Santa Lucia, via San Domenico Savio, via Santa Caterina da Siena, via San Camillo De Lellis e rientro in chiesa.

Alle ore 18 verrà celebrata la Messa, mentre alle ore 21 spazio alla musica con i Cynaro e Stefano De Libertis.

Durante l'intera giornata si terrà la Sagra del Dolce.