Da San Michele a Punta Penna, la 'devozione della corsa lenta' dei Tapascioni

Il meteo avverso non ha interrotto la bella tradizione.

Di corsa, per devozione, anche stamattina, dalla chiesa di San Michele Arcangelo a Punta Penna, in onore di Santa Maria di Pennaluce, nel giorno dei festeggiamenti.

Protagonista un gruppo dei 'Tapascioni del Vasto', amanti della corsa e di quella lenta, "uasc uasc" per dirla alla vastese, in modo particolare.

Di buon'ora il ritrovo nel piazzale antistante il sacro tempio dedicato al patrono della città, poi corsa lenta e dal passo costante, come nella consuetudine del team, percorrendo vie e strade in direzione della zona del porto per essere presenti alle celebrazioni in onore della Madonna di Pennaluce.

'Tapasciata compiuta', anche questa volta, grazie a Michele Guastadisegni, Cesare Altieri, Davide Barone, Maurizio e Annalisa Ronzitti e Nicola Delli Benedetti.